Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются "перекупить" учёных

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" ученых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёных института имени Гамалеи пытаются перекупить, рассказал глава центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

- Пытаются, да, но ничего не получится, - заявил учёный.

Он также рассказал, что группа учёных работает в центре уже десять лет, и коллективу "позавидовал бы любой американский и европейский университет".

Сайт KP.ru сообщил 11 августа, что, по заявлению президента России Владимира Путина, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат назвали "Спутник V". Вакцинация им будет проходить в два этапа с промежутком в три недели.

Сегодня, 16 августа, Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся через месяц. Сначала прививку получат те, кто находится в группе риска - врачи и учителя. Затем прививать будут остальных - бесплатно и добровольно.