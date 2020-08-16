Ученые составили список смертельно опасных продуктов, которые есть в каждом холодильнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список смертельно опасных продуктов, которые ежедневно употребляет большинство людей, составили в Управлении по санитарному надзору США. В частности, в перечень вошли яйца, которые могут стать источником сальмонеллеза, если есть их сырыми. Поэтому эксперты рекомендуют всегда хранить их в холодильнике и подвергать термической обработке.

Достаточно ожидаемым пунктом в списке оказались грибы – ни для кого не секрет, что многие из них настолько ядовиты, что могут убить человека всего за несколько часов. А вот опасность обыкновенной зелени стала сюрпризом: оказывается, столь любимые последователями здорового образа жизни брокколи и шпинат, а также латук и руккола могут быть переносчиками опасных инфекций. Поэтому их важно тщательно промывать. Источником смертельно опасных бактерий могут стать также устрицы, пишет турецкая газета Sozcu.

В список попали также кофе – за последствия в виде пожелтения зубов, нарушения сна и обезвоживания, тунец – за негативное воздействие на нервную систему, и арахис – за то, что он является одним из самых сильных аллергенов.

Кроме того, в список вошли сосиски. Но тут дело даже не в их составе, как могло бы показаться. Оказывается, именно сосиски часто становятся причиной удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет.