Telegram запустил функцию видеозвонков в честь седьмой годовщины создания мессенджера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер Telegram запускает функцию видеозвонков, сообщили представители компании на своём сайте.

- В честь седьмого дня рождения мы запускаем долгожданное нововведение – первую версию быстрых и безопасных видеозвонков, - сказано в заявлении.

Также отмечается, что в 2013 году в этот день, 16 августа, команда разработчиков запустила "небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями". Представители компании рассказали, что в годовщину запуска мессенджера запускается альфа-версия видеозвонков в приложениях для Android и iOS.

Между голосовым звонком и видеозвонком можно будет переключаться, не прерывая разговор, а также переписываться в мессенджере, свернув видео в маленькое окно в угол экрана.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, мессенджер уже представлял функцию видеозвонков в экспериментальном виде. Тогда для видеозвонка собеседники вдвоём должны были проделать ряд действий.