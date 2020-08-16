Telegram запустил функцию видеозвонков в честь седьмой годовщины создания мессенджера
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Мессенджер Telegram запускает функцию видеозвонков, сообщили представители компании на своём сайте.
- В честь седьмого дня рождения мы запускаем долгожданное нововведение – первую версию быстрых и безопасных видеозвонков, - сказано в заявлении.
Также отмечается, что в 2013 году в этот день, 16 августа, команда разработчиков запустила "небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями". Представители компании рассказали, что в годовщину запуска мессенджера запускается альфа-версия видеозвонков в приложениях для Android и iOS.
Между голосовым звонком и видеозвонком можно будет переключаться, не прерывая разговор, а также переписываться в мессенджере, свернув видео в маленькое окно в угол экрана.
Ранее, как сообщал сайт KP.ru, мессенджер уже представлял функцию видеозвонков в экспериментальном виде. Тогда для видеозвонка собеседники вдвоём должны были проделать ряд действий.