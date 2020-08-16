В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

В Москве за минувшие сутки скончались еще десять пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от заболевания с начала пандемии в российской столице достигло отметки в 4 666 человек. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, что недавно в России министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину от заболевания Гам-КОВИД-ВАК или «Спутник V». Препарат начнет поступать в отечественные клиники уже во второй половине августа текущего года. В первую очередь вакцину от коронавируса получат лица из групп повышенного профессионального риска заражения, то есть медики и учителя.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые выдвинули предположение о том, что коронавирусная инфекция могла возникнуть задолго до 2019 года. Странной болезнью со всеми симптомами COVID-19 еще восемь лет назад заболели рабочие две недели отчищали шахту от фекалий летучих мышей.

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