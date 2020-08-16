Месси хочет покинуть «Барселону». Клуб это отрицает Фото: Алина НИЗАМОВА

Лионель Месси заявил о желании покинуть «Барселону» уже этим летом. Контракт Месси с каталонским клубом истекает через год, но продлевать его звезда футбола не хочет – особенно после столь унизительного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, ставшего антирекордом команды в еврокубках.

Информацию о том, что футболист уже якобы уведомил клуб о своем решении, опубликовал сайт Esporte Interativo в воскресенье, 16 августа.

В свою очередь, «Барселона» отрицает, что Лионель Месси выразил желание уйти, пишет Mundo Deportivo.

- Ни президент Хосеп Мария Бартомеу, ни генеральный директор Оскар Грау, ни технический секретарь Эрик Абидаль, которые должны были бы узнать об этом в первую очередь, не получили никаких сообщений от Месси на этот счет, - пишет испанский портал.