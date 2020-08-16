Более десяти человек погибли при нападении боевиков в столице Сомали Фото: REUTERS

Более десяти человек погибли 16 августа при вооруженном нападении боевиков на отель в столице Сомали Могадишо на главной набережной города. Об этом вечером в воскресенье пишет издание Somali Guardian, ссылаясь на местный службы безопасности.

По информации издания еще примерно 30 человек пострадали. Среди раненых и погибших есть чиновники правительства.

- Спецназ республики завершил четырехчасовую осаду Elite Hotel и сумел ликвидировать всех боевиков до последнего, - написал на своей странице в Twitter официальный представитель Министерства информации Сомали Исмаэль Мухтаар Омар.

В ходе операции силовикам удалось спасти 205 заложников. Напомним, что атака боевиков началась с подрыва начиненной взрывчаткой машины рядом с отелем. Затем преступники ворвались в здание, взяла в заложники находящихся внутри людей и забаррикадировали на пятом этаже. Завязалась интенсивная перестрелка между ними и прибывшими к отелю бойцами элитных подразделений сомалийской армии.