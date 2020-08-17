Россия проведет наблюдательный полет над Финляндией Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией в рамках Договора по открытому небу. Полет пройдет с 17 по 21 августа текущего года. Об этом рассказал глава российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

- Полет начнется в этот понедельник с аэродрома открытого неба Хельсинки-Ваптаа. Максимальная дальность полета – 1 400 километров, - цитирует его слова издание "Красная звезда".

Для этой цели в воздух поднимут российский самолёт воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30Б, который выполнит полет в строгом соответствии с договором по отрытому небу по заранее согласованному с Финляндией маршруту. Отмечается, что финские эксперты будут находится на борту самолета, чтобы контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений международного соглашения.