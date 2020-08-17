Евросоюз заявил о солидарности с народом Белоруссии Фото: Александр КОЦ

Евросоюз солидарен с народом Белоруссии и поддерживает требования демонстрантов, участвующих в массовых акция протеста в республике. Об этом сообщил после воскресных митингов в белорусской столице верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации с требованием освободить политических заключенных и наказать лиц, которые несут ответственность за насилие со стороны полиции, а также требуя провести реальные выборы. Евросоюз стоит с народом Белоруссии, - написал Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать мирных протестующих в Белоруссии.

Как сообщал сайт kp.ru, протесты в Минске и других белорусских городах проходят уже более недели после оглашения результатов голосования на президентских выборах. Самой массовой протестной акцией стал воскресный митинг в столице республике, собравший более 200 тысяч человек.

Интересно, что, выражая солидарность с народом Белоруссии и протестам, представитель Евросоюза не упомянут о том, что в Минске в эти выходные также прошел крупный митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.