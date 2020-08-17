"Севилья" вышла в финал Лиги Европы после победы над "Манчестер Юнайтед" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб Испании "Севилья" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" и в шестой раз вышел в финал Лиги Европы. Встреча спортсменов в Кёльне завершилась со счетом 2:1.

В финале УЕФА испанские футболисты сыграют с победителем матча между итальянским футбольным клубом Интером" и "Шахтером" из Украины, которые состоится в этот понедельник, 17 августа. Финальная встреча Лиги пройдет 21 августа, в пятницу.

Надо отметить, что испанский футбольный клуб выигрывал Лигу Европы пять раз и теперь вышел в финал шестой раз – это наилучший результат за всю историю турнира. "Манчестер Юнайтед" становился победителем второго по значимости еврокубка один раз.

Напомним, что Лига Европы была приостановлена в марте этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оставшуюся часть турнира решили провести в Германии в формате одноматчевых противостояний без зрителей.