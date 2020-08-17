Главного тренера «Барселоны» Сетьена отправили в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьена отправили в отставку. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщало издание Tiempo de Juego, ссылаясь на слова президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

Глава клуба заявил, что Сетьена уволили, однако причину отставки тренера не назвал. 61-летний специалист возглавил футбольный клуб в этом сезоне, но так и не сумел привести команду к победе ни в одном из турниров. Отмечается, что недовольство тренером неоднократно выражали как спортсмены команды, так и болельщики «Барселоны».

Ранее «Барселона» проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА со счет 2:8 и покинула розыгрыш турнира.

Недавно появилась информация о том, что Лионель Месси заявил о желании покинуть «Барселону» уже этим летом. Контракт Месси с каталонским клубом истекает через год, но продлевать его звезда футбола не хочет. Клуб эту информацию отрицает.