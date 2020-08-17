Ученые назвали лучший материал одежды для защиты от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Канадские ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета доказали, что ткань их стопроцентного хлопка защищает человека от коронавируса: если на этот материал нанести частицы COVID-19, то инфекция деградирует менее чем за сутки.

Эксперты раскрыли, что применение лицевых масок из хлопка наиболее безопасно и выгодно. Всего лишь три слоя хлопковой ткани хлопка имеют такой же уровень защиты, как и профессиональная хирургическая одежда, найти которую не так-то просто.

- Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно считать безопасной. Сейчас очень важно исследовать различные виды тканей, чтобы понимать, в каких условиях коронавирус погибает быстрее всего, - отметил замглавы лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, чьи слова цитирует издание «Известия».

Ученые отмечают, что хлопковая ткань защищает от вируса немного хуже, чем специальная медицинская, однако она эффективно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется инфекция.