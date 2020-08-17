Житель Техаса забаррикадировался в доме и начал стрельбу Фото: REUTERS

Неизвестный вооруженный мужчина в пригороде Остина американского штата Техас забаррикадировался в доме и начал стрельбу. В результате инцидента ранения получили трое сотрудников местных правоохранительных органов, говорится в заявлении полицейских города Сидар-Парк 17 августа, в понедельник.

- Подтверждаем, что на текущий момент трое сотрудников полиции Сидар-Парка получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали в больницу, состояние здоровья оценивается как стабильное, - говорится в заявлении правоохранителей на официальной странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что устроивший перестрелку мужчина все еще находится в здании на севере населенного пункта, в котором забаррикадировался много часов назад. Его все еще не задержали. Администрация города попросила местных жителей избегать места стрельбы и держаться подальше от этого дома.

Как сообщал сайт kp.ru, недавно в американском Лос-Анджелесе произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Инцидент случился на крупной вечеринке, организованной игроком американской Национальной футбольной лиги.