В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников Фото: Алена МАРТЫНОВА

В России предложили ввести дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября для родителей первоклассников. Такую инициативу направила вице-премьеру страны Татьяне Голиковой глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Эксперты института провели опрос, участие в котором приняли более 1,6 тысячи родителей из 75 регионов государства. Более половины респондентов высказались о намерении проводить ребенка на первый урок, а 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск за свой счет для этих целей. Еще четверть родителей первоклассников хотят договориться со своим начальством о том, чтобы рабочий день 1 сентября начался на несколько часов позже обычного.

Примерно 37% родителей заявили, что не имеют возможности взять выходной в этот знаменательный для их семьи день из-за невозможности отлучиться в связи со спецификой работы, а также отказа в предоставлении выходного со стороны работодателя, пишут РИА Новости.

В письме отмечается, что по мнению психологов присутствие родителей на линейке 1 сентября важно для внутреннего спокойствия первоклассников, поскольку дети испытывают серьезный стресс из-за резкой смены игровой обстановки детского сада на учебную.

Напомним, что несмотря на пандемию коронавируса 1 сентября этого года дети пойдут в школы в очном формате, как и всегда. А вот проводить ли линейки, будут решать сами школы и учредитель образовательного учреждения.