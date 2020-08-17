Названы регионы России с самым доступным бензином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской столице, а также Санкт-Петербурге и регионах Крайнего Севера бензин оказался самым доступным для населения страны. Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности автомобильного топлива на основе показателей по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю заработную плату.

Доступный объем бензина исследователи определяли путем деления среднемесячной зарплаты в регионе с вычетом подоходного налога за период с июня прошлого года по май текущего на цену бензина по состоянию на июль 2020 года.

В исследовании РИА Новости отмечается, что с начала пандемии коронавируса в большинстве регионов страны стоимость бензина увеличилась. В среднем по стране АИ-92 подорожал за полгода почти на два процента.

В рейтинге лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить в месяц 2 160 литров бензина за 41,7 рубля за литр. На второй месте расположилась Москва: жители столицы могут купить 1 939 литров (43,1 рублей за литр). Тройку лидеров закрывает Чукотский автономный округ (1727 литров по цене 56 рублей за литр).

Меньше всего бензина АИ-92 за среднюю зарплату могут позволить себе купить на Северной Кавказе. Замыкают рейтинг Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Кабардино-Балкария.

Специалисты предположили, что лидирующие позиции в данном списке преимущественно заняли регионы с высокими заработными платами.

Как недавно сообщал сайт kp.ru, обычные водители едва ли заметили, но бензин в России на товарно-сырьевой бирже на самом деле дешевеет. Цены на АИ-95 две недели назад снизились почти на 6%, на АИ-92 – на 3%.