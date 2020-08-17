Правительство предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом Фото: Андрей КАРА

Российское правительство предложит продлить стимулирующей политику в отношении медиков, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Соответствующее предложение в скором времени передадут президенту государства Владимиру Путины. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила глава кабмина Михаил Мишустин во время посещения онкологического диспансера в Магадане.

Медики клиники поблагодарили премьер-министра за меры поддержки и попросили передать слова благодарности российскому лидеру.

- Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Сейчас мы смотрим на ситуацию с пандемией в целом. Конечно, она уже не такая, как в самом начале, но по мере анализа ситуации мы доложим президенту предложения о продолжении определенного образа стимулов медиков - и уверен, что их поддержат, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что и региональные надбавки медицинским работникам будут продолжаться до декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, несколько журналистов, которые сопровождают премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, оказались заражены коронавирусной инфекцией. В пресс-службе правительства подтвердили, что тестирование на наличие заболевания показало положительный результат