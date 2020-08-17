Врач рассказала о неожиданном последствии пандемии коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемии коронавирусной инфекции резко выросло количество обращений людей за помощью к пластическим хирургам. Об этом сообщает издание The New York Times.

Пластический хирург из Атланты Дайана Александер рассказала, что число ее клиентов резко увеличилось за последние месяцы. Все чаще люди стали приходить к ней, жалуясь на своей внешний вид.

- Я никогда не проводила столько операций по подтяжке лица и не принимала столько клиентов, как за это лето, - признала врач.

Специалисты объяснили этого тем, что во время пандемии и введения ограничительный мер пандемии увеличилось число звонков по видеосвязи, из-за чего многие люди оказались недовольны тем, как выглядят в кадре и заметили несовершенства в своей внешности.

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в Соединенных Штатах достаточно дорогая. Стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи до 25 тысяч долларов, при этом пластические операции зачастую не покрываются страховкой.

Накануне ученые рассказали о новой версии появления коронавирусной инфекции. Оказалось, что болезнь могла появится задолго до 2019 года: более восьми лет назад очаг сильно похожего на коронавирус заболевания зарегистрировали в китайской провинции Юньнань.