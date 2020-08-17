Трамп снова посоветовал использовать непроверенный препарат от COVID-19 Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз порекомендовал использовать непроверенный препарат для лечения коронавирусной инфекции. На этот раз глава Штатов посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить использование экстракта олеандра для борьбы с заболеванием. Об этом сообщило издание Axios.

Глава компании MyPillow Майкл Линделл сказал, что Трамп в ходе встречи, на которой олеандрин был представлен ему в качестве потенциального лекарства от коронавируса, посоветовал одобрить данный препарат. Интересно, что сам Линделл владеет финансовой долей в компании-разработчике лекарства.

Подтвержденных данных об эффективности олеандрина для лечения зараженных коронавирусом пациентов нет. Глава Управления, несмотря на заверения Трампа, пока что не соглашается одобрять использование лекарства.

Ранее американский глава неоднократно призывал к применению противомалярийного лекарства гидроксихлорохина для лечения инфекции. В марте этого года ведомство выдало разрешение на использование препарата, однако позже отозвало его из-за многочисленных свидетельств о бесполезности гидроксихлорохина.