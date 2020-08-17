Пушков назвал причину вероятного проигрыша Лукашенко Фото: Александр КОЦ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал несовершенство информационной политики в Белоруссии основной причиной вероятного поражения действующего президента республики Александра Лукашенко оппозиции.

Политик подчеркнул важность этого вида государственной деятельности на фоне национальных кризисов, отметив, что в настоящее время именно в сфере информации разворачиваются «главные битвы».

- Если проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля. Политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества, - подчеркнул Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Белоруссии уже более неделю идут массовые протесты после оглашения результатов голосования на президентских выборах. Наиболее масштабной акцией протеста стал митинг в минувшее воскресенье, которые собрал почти 200 тысяч человек. В стране также прошла акция в поддержку Лукашенко, на которую, правда, пришло куда меньше людей.