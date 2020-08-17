Врач назвал тесты на коронавирус в аэропорту бесполезными

В ряде стран въезжающих тестируют прямо в аэропорту Фото: REUTERS

Британский врач считает, что тесты на коронавирус в аэропорту - не слишком действенная мера по защите от завоза опасной болезни в страну. Аншумен Бхагат объясняет это двумя причинами. Во-первых, у коронавируса есть инкубационный период, он длится около двух недель. Так что если человек на выходные или даже неделю ездил в отпуск в другую страну, то по возвращению, тест в аэропорту еще может не показать результат.

Во-вторых, скорость получения самого результата диагностики:

- Каждый день мы видим, что тесты разрабатываются более быстрыми темпами, но в настоящее время ни один тест не дает немедленного ответа,- поделился он своим мнением с Daily Express.

Ожидать результата приходится в среднем 48 часов. Это время человек не изолирован, он может передавать вирус другим.

- Вместо того, чтобы проверять людей в аэропорту, лучше сохранить карантин, но в гораздо меньшей степени, чем предложенный правительством двухнедельный общий карантин,- считает врач.

В Британии действует обязательный карантин для приезжих. Россияне могут въезжать в страну с августа.

Похожую точку зрения имеет бизнесмен Билл Гейтс, он тоже считает, что тесты без немедленного результата не имеют смысла - в ожидании итога диагностики человек может распространять вирус.