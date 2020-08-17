Последние новости на утро 17 августа 2020: Появилась новая версия возникновения коронавируса

Ученые раскрыли новые факты происхождения коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости на утро 17 августа 2020 года: ученые представили новую версию возникновения коронавируса. По их данным, опасная инфекция могла адаптироваться к человеческому организму в Китае еще в восемь лет назад. Тогда необычной болезнью с симптомами, подозрительно похожими на основные проявления коронавирусной инфекции, заболели рабочие, которые очищали шахту от помета летучих мышей. У них наблюдались сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония.

Михаил Мишустин сообщил, что кабмин в скором времени направит российскому президенту Владимиру Путину предложение о продлении стимулирующих выплат медикам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов. При этом региональные надбавки за борьбу с пандемией медицинским работникам будут продолжаться до декабря.

Более недели в Минске и других городах Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против действующего президента республики Александр Лукашенко. Митинг в минувшее воскресенье набрал десятки тысяч человек. Целые толпы демонстрантов заполнили все прилегающие скверы и отрезки проспектов Победителей и Машерова, а потом направились от стелы «Минск — город-герой» к центру белорусской столицы.

Одновременно в Минске прошел первый с выборов митинг в поддержку Александра Лукашенко. Батька лично пришел на шествие и обратился к своим сторонникам, которых, к слову, набралось куда меньше, чем на акцию оппозиции.

Тем временем эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина. Они проанализировали показатели объема автомобильного топлива марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю заработную плату. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и регионы Крайнего Севера. Самым дорогим бензин оказался в Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарии.

Кстати, в России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников. Многие родители хотят сопроводить своих детей на их первый урок, однако далеко не всем имеют возможность взять отгул 1 сентября. Предложение уже направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой.