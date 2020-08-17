Назван самый вредный даже для здоровых почек продукт

Врач-нефролог назвала самый опасный продукт для почек. Его употребляют все, но именно он несет самую серьезную нагрузку на орган, очищающий нашу кровь. Это соль. Опасность в том, что человек может даже не знать, что злоупотребляет этим продуктом, поскольку соль, иногда в объеме больше, чем безопасно, содержится в готовых блюдах - фаст-фуде, полуфабрикатах.

- Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли, -рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхинамного. - В гастрономических продуктов, в которые щедро кладётся соль. Плюс ещё у людей высокий порог солевой восприимчивости».