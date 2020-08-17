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Назван самый вредный даже для здоровых почек продукт

Зачастую опасные симптомы болезни проявляются только на серьезной стадии заболевания
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Работа почек зависит от того, что человек ест

Работа почек зависит от того, что человек ест

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-нефролог назвала самый опасный продукт для почек. Его употребляют все, но именно он несет самую серьезную нагрузку на орган, очищающий нашу кровь. Это соль. Опасность в том, что человек может даже не знать, что злоупотребляет этим продуктом, поскольку соль, иногда в объеме больше, чем безопасно, содержится в готовых блюдах - фаст-фуде, полуфабрикатах.

- Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли, -рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхинамного. - В гастрономических продуктах, в которые щедро кладётся соль. Плюс ещё у людей высокий порог солевой восприимчивости».

Распознать у себя болезнь почек непросто, симптомы могут проявиться только на поздней стадии. Обычно есть косвенные признаки нарушения работы органа, такие как утомляемость, слабость, отеки.

- Почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией,- добавила врач.