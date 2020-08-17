Бродячий кот стал символом полицейского участка

Бродячий кот Феликс стал талисманом полицейского участка в Турине.

В полицейском участке итальянского Турина появился живой талисман. Причем, этот "талисман" им подкинули. Бродячий кот поначалу боялся подпускать к себе людей - не доверял. Так что полицейским пришлось еще и заслужить его уважение. Так, в их штабе появился специальный ящик для угощений, а после офицеры даже приучились к расписанию кота, знают, когда он попросил поесть, а когда хочет внимания.

- Его привычки теперь всем известны, например, просьба о еде. Каждое утро ровно в 10.30 Феликс появляется в штабе командования и направляется прямиком к шкафчику, где бойцы держат ящик с крокетами, готовый для его еды,- пишет газета La Stampa.

Полицейские говорят, что преодолели недоверие и теперь кот стал одним из своих.

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