Центр "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

В России будет 2-3 варианта вакцины от Covid-19 Фото: REUTERS

Ученые из новосибирского Центра "Вектор" приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса.

Разработку в Минздраве называли одной из самых перспективных среди всех проектов исследователей в этом направлении. Несмотря на то, что первая вакцина, которую создали в Центре Гамалеи, уже зарегистрирована, коллеги не остановили работу по созданию своих прототипов препарата для формирования иммунитета. Ожидается, что в России будет доступно 2-3 варианта вакцины от коронавируса.

- Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся,- приводит слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой ТАСС.

Она подтвердила, что "Вектор" вышел на вторую стадию испытаний. До конца года исследования должны быть завершены и препарат, планируют разработчики, получит одобрение и регистрацию.