Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди американцев

Дональда Трампа поддерживают 46 процентов опрошенных Фото: REUTERS

Дональд Трамп за последние несколько месяцев сумел заслужить доверие большего числа американцев. По данным последнего опроса граждан США, 46 процентов респондентов поддерживают действующего президента.

И хотя это все равно меньше, чем у потенциального кандидата от демократов, Джо Байдена (за него 50 процентов опрошенных), Трамп улучшил свой собственный показатель. Согласно данным опроса, проведенного 2-5 июня, за Трампа был 41 процент, за Байдена - 55 процентов.

Новый опрос, подготовленный службой SSRS, прошел в период с 12 по 15 августа по заказу телекомпании CNN. Американцев спросили не только про Трампа и Байдена, за других кандидатов проголосовал бы 1 процент опрошенных. А 2 процента не выбрали бы никого.

На выборах президента США в ноябре 2020 года собирается участвовать рэпер Канье Уэст, который ранее поддерживал Трампа. Но поскольку от партии республиканцев может быть только один кандидат, и это действующий президент, то Уэст решил баллотироваться от новой партии "Birthday Party.