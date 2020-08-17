Россиянам назвали секретные коды для управления смартфоном

Смартфон можно выключить командой или удалить все СМС Фото: Евгения ГУСЕВА

Владельцам смартфонов рассказали, как с помощью секретного кода можно связываться с сервисным приложением оператора. По сути это управление телефоном при помощи цифровых команд. С их помощью можно запросить почти любую информацию, от баланса до изменения тарифных планов или подключения/отключения услуг.

- Для этого владельцу телефона необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков "звездочка" в начале и "решеточка" в конце, - рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

MMI-коды позволяют сэкономить время - не нужно звонить оператору и ждать, пока освободится линия. Достаточно одной команды, чтобы получить необходимую информацию даже при отсутствии Интернета:

Комбинация #06# позволяет узнать информацию об IMEI смартфона пользователя.

Сочетание *##7594## поможет экстренно выключить телефон, если, к примеру, отключить его иным способом не выходит;

Комбинация ##7780## вернет телефон к заводским настройкам;

Команда #5376#" позволит удалить все СМС;

Команда *3001#12345# вызывает скрытое меню с информацией о SIM-карте (команда действует только для IPhone).

Специалисты предупреждают об опасности общественного Wi-Fi. В устройство могут "забраться" хакеры, а поскольку сегодня смартфон это не просто аппарат для звонков, здесь есть банковские мобильные приложения и другие персональные данные, то такой взлом грозит потерей сбережений.