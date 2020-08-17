Тихановская записала новое видеообращение: "Я готова стать национальным лидером"

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны. Она заявила, что готова стать национальным лидером. Тихановскую поддерживают люди, которые с 9 августа устраивают в стране протесты. В ее штабе уверены, что реальный результат голосования отличается от того, что объявили в ЦИК.

В новом обращении Тихановская признала, что в Белоруссии сейчас непростое время, "когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством".

- Мы должны сделать свой выбор, этого требует от нас время,- сказала она.

Политик рассказала, что плачет вместе с народом и семьями, чьи близкие погибли в это время, она призвала назвать их именами улицы. Напомним, в ходе протестов в Минске погиб один человек, десятки были избиты силовиками.

- У меня нет и не было иллюзий по поводу своей политической карьеры,- признала экс-кандидат в президенты. - Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на передней линии борьбы. Судьба и вы. Вы отдали мне свои голоса и я это ценю. И я точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад. Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот непростой период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Тихановская вновь призвала освободить политзаключенных и собирается подготовить новую законодательную базу для проведения новых "реальных, честных" президентских выборов, которые "будут признаны мировым сообществом".

- Белорусы доказывают силу ненасильственного сопротивления. И этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия, - добавила она.