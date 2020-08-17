Для россиян, влюбленных в европейцев, могут открыть границы ЕС

Россиянам, влюбленным в европейцев, могут разрешить въезд в ЕС Фото: Михаил ПАТЛИС

Еврокомиссия озаботилась вопросами влюбленных. Если вторая половинка европейца живет в другой стране и сейчас не может оказаться рядом, то им стоит разрешить въезд.

В ЕК объяснили «Известиям», что сейчас прорабатываются все детали. Готовность воссоединять пары после карантина уже выразила Германия. Посол данной страны уже сообщил, что с 10 августа влюбленные могут посетить ФРГ, но собрав перед этим все положенные документы.

- Для того, чтобы подтвердить свои отношения, они обязаны собрать внушительный пакет документов, — заявили в пресс-службе МВД Германии.

Это и приглашение от партнера, проживающего в ФРГ, двойное заявление о действительности отношений (форму можно скачать на сайте ведомства), а также доказательства предыдущих встреч в Германии или за рубежом (билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле).

По данным Euronews, в списке стран, которые поддерживают влюбленных, значатся Германия, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария.

Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил о закупке вакцины от коронавируса, разработанной в Великобритании. Речь идет о 400 миллионах доз препарата, сообщает телеканал "360".