В Россельхознадзоре рассказали об "изощренных" способах завоза в страну санкционного товара

Санационный товар пытаются завозить в Россию контрабандой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Россельхознадзоре рассказали, какие способы используют предприниматели, чтобы незаконно ввезти в Россию груз из санкционного списка.

Санкции ввели в 2014 году в качестве ответа на ограничения, введенные западными странами. Но с каждым годом контрабандисты становились все более подготовленными, придумывали целые схемы для того, чтобы нелегальный товар все-таки появился в России.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в интервью РБК заявил, что способы завоза санкционки в страну стали "более изощренными".

Чаще всего контрабанду пытаются выдать за товар из стран, откуда продукты завозить в Россию разрешено.

- Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой,- рассказал глава ведомства.

Нарушителей ловят еще по одной схеме - "ложный транзит". Водители грузовиков с продуктами якобы едут в соседние с Россией страны, так указано в их сопроводительных документах, а на деле они разгружаются у нас в стране.