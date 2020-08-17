На пожаре в подмосковном селе Верзилово погиб ребенок

В доме находилась семя с детьми Фото: МЧС

В округе Ступино Московской области произошел пожар, который унес жизнь ребенка. Огонь вспыхнул утром 17 августа в частном доме в селе Верзилово. Внутри находилась многодетная семья. Успели спасти пять человек, из них двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, у двоих - обширные ожоги.

- В 06.56 - ликвидация открытого горения,- сообщили в МЧС.

Огонь тушил 31 человек с помощью 10 единиц техники.

- После пожара судьба еще одного ребенка оставалась неизвестной. Девочка 2009 года рождения найдена погибшей,- сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

Причина пожара не известна, после того, как на месте закончат работу специалисты МЧС, начнется проверка, экспертиза установит, откуда началось распространение огня.