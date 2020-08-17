Названа средняя зарплата учителей в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа средняя зарплата учителей в России. Цифры подсчитали специалисты аналитического центра «Авито Работа». Показатели разнятся от региона к региону, но средняя заработная плата составила 31 тысячу рублей. Больше всех получают московские педагоги, а меньше всех оплата труда у специалистов из Волгограда.

Регионы, с самыми высокими зарплатами педагогов:

Москва – 51,6 тыс.руб.,

Санкт-Петербург - 35,1 тыс. руб.,

Екатеринбург - 29,8 тыс. руб.,

Казань - 29 тыс. руб.,

Пермь - 27,2 тыс. руб.,

Омск — 26,9 тыс. руб.

Иркутск - 26,5 тыс. руб.,

Красноярск - 26,2 тыс. руб.,

Барнаул -26 тыс.руб.,

Краснодар - 25,9 тыс. руб.

А вот меньше всего получают за свою работу педагоги из Воронежа (21,7 тыс. руб.), Новосибирска (21,1 тыс. руб.) и Волгограда (20,6 тыс. руб.).

Сфера образования остается одной из самых низкооплачиваемых. В связи с этим исследователи поинтересовались у пользователей, считают ли они необходимым доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время работы во время пандемии.

61% уверены, то педагогам нужно доплачивать хотя бы за то, что они регулярно напоминают детям о масках и просят следить за своим здоровьем, мыть руки и соблюдать дистанцию.

33% уверены, что напоминания о безопасности – это не такой большой объем работ, чтобы за это платить, а 6% опрошенных не определились, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что ежемесячное пособие из федерального бюджета на детей, которые были рождены от молодых людей, проходящих военную службу по призыву, стали получать россияне. Размер выплаты семье солдата-срочника составляет 12 219 рублей в месяц, пишет ФАН.