В МИД Китая поддержали предложение Путина провести саммит по Ирану

В МИД Кита одобрили инициативу российского президента Фото: REUTERS

Китайский МИД поддержал предложение российского президента Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану.

В октябре 2020 года договор, согласно которому в Иран нельзя поставлять ядерное оружие, будет считаться недействительным. Иранские власти и ранее заявляли о желании выйти из соглашения досрочно. На Совете Безопасности ООН США пытались убедить остальные страны продлить срок действия соглашения, причем в их резолюции очень расплывчатые сроки - "запретить, пока совет Безопасности не примет обратное решение". Но инициатива США с "треском провалилась".

Владимир Путин предложил обсудить иранскую тему отдельно на саммите.

-Китай всегда твердо поддерживал Всеобъемлющее ядерное соглашение Ирана и привержен поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке, — говорится на сайте китайского МИДа.

В ведомстве добавили, что высоко ценят усилия России укреплению региональной безопасности.