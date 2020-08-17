Коронавирус у мэра Антальи Мухиттина Бёджека: Глава курортного города в больнице

Мэр Антальи заразился коронавирусом Фото: Twitter.com

Мэр курортной Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом. О положительном тесте на Covid-19 он сам написал в Twitter.

- Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи,- написал он и попросил граждан и туристов, въезжающих в страну, не игнорировать меры безопасности, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Турция, после жестких ограничений и даже комендантского часа, смогла снизить заболеваемость коронавирусом. Страну сначала постепенно, а затем полностью открыли для туристов. Россияне могут въезжать в Турцию с августа, из трех городов России летают самолеты на курорты к морю, причем от въезжающих никаких справок не требуют. У гостей в аэропорту проверяют температуру, если есть признаки инфекционного заболевания, отправляют на тестирование.