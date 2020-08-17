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Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований "Спутник V"

На пострегистрационном этапе проверки вакцины людей не будут госпитализировать для наблюдения, проверка пройдет амбулаторно
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Первыми получат вакцину врачи из "красных зон"

Первыми получат вакцину врачи из "красных зон"

Фото: REUTERS

В Минздраве рассказали, как пройдет вакцинация медиков из "красных зон" от коронавируса. Этот этап будет идти параллельно с проведением третьего этапа исследования вакцины центра им. Гамалеи "Спутник V".

- Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники.,- сообщили в Минздраве.

Прививать будут добровольно и бесплатно на этом этапе и в последующие.

Что касается проверки вакцины, то это будет амбулаторное исследование, в рамках которого дважды введут вакцину. Через 21 после первой - проверка. Повторная вакцинация. Через еще 21 день новая проверка на антитела.

Это исследование будет идти одновременно с вакцинацией врачей.

Препарат, разработанный Центром Гамалеи назван "Спутник V".

Еще один прототип вакцины создают в Центре "Вектор" - ученые приступили ко второму этапу исследований.