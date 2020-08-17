Задержаны двое мужчин, обливших кислотой замглавы Ивантеевского хлебокомбината

Двух подозреваемых арестовали Фото: Олег ЗОЛОТО

Задержаны напавшие с кислотой на замдиректора хлебозавода в Пушкино двое мужчин. По версии следствия, вечером 3 августа они выследили свою жертву. Один караулил на стоянке у гипермартета, где Светлана Войнова оставила машину, второй преследовал ее в магазине. По условному сигналу, когда она вернулась к авто с покупками, фигурант плеснул в нее кислотой.

- Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Московской области и МУ МВД "Пушкинское" совместно с коллегами из МВД по Челябинской области задержали ранее судимых двоих уроженцев Республики Башкортостан в возрасте 34 и 32 лет, - приводит слова начальника пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяны Петровой ТАСС.

Одного из мужчин задержали в Московской области, в Королеве. За вторым пришли полицейские и Челябинской области, поскольку фигурант скрывался там. Его доставили в Московскую область на самолете. Оба арестованы. По факту нападения на Войнову возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - им грозит до 8 лет лишения свободы.

В Ставрополье расследовали другие дело, там была целая серия преступлений, когда женщин и девушке обливали серной кислотой.