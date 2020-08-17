Лукашенко прилетел на встречу с работниками завода МЗКТ на вертолете

Накануне Александр Лукашенко встретился со сторонниками на митинге у Дома Правительства Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете, сообщает ТАСС.

На совещании 15 августа глава государства объявил, что собирается лично посетить один из заводов, чтобы ответить на вопросы трудового коллектива. Некоторые предприятия Белоруссии остановили производство в знак своей солидарности с активистами, которые не согласны с результатами выборов президента.

Президентский вертолет Фото: REUTERS

Директор МЗКТ, куда 17 августа прилетел президент, признал поражение Лукашенко на выборах.

Сотни рабочих других заводов, электротехнического и тракторного заводов, выдвинулись к МЗКТ, чтобы встретиться с главой государства.