Появилась новая причина для конфискации автомобиля у автовладельца

Водителей ждет штраф 300 тысяч рублей за повторную попытку сесть за руль в пьяном виде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появится новая статья. У российских автовладельцев будут конфисковывать автомобиль, если в течение года был зафиксирован факт повторного управления ТС в нетрезвом виде.

Уточняется, что нарушителя будут судить по одной статье, а автомобиль конфисковывать по другой, по 264.1 УК и 34.34 КоАП, соответственно.

Санкции для водителей подразумевают уголовную ответственность, штраф в размере 300 тысяч рублей и исправительные работы. Такие меры будут применяться к автовладельцам, которые отказались пройти медосвидетельствование и повторно нарушили правила.

Отмечается, что исправительные работы и ранее назначались за подобное нарушение, но эта мера не пугает любителей выпить за рулем. Новая мера пресечения призвана решить эту проблему, так как количество подобных нарушений по данным ГИБДД в текущем году не сократилось.