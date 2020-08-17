ТЦ могут продолжить работу в случае второй волны пандемии Фото: Shutterstock

В случае наступления второй волны коронавируса, торговые центры в России могут продолжить свою работу. Данный вариант не исключается властями, но при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития и Минпромторге. В ведомства обратились представители Российского совета торговых центров (РСТЦ). В обращении говорится, что в случае закрытия ТЦ могут не открыться повторно.

По оценкам РСТЦ, прямые убытки каждого молла в стране к сентябрю могут достигнут 80-100 млн рублей. Вторая волна застанет помещения в обескровленном состоянии.

Многие арендаторы уже сообщили о планах по расторжению аренды, а от тех, что остались, сложно получить даже часть платежей.

— Мы предлагаем не привязывать работу торговых центров к количеству заболевших. ТЦ нужно закрывать только вместе с остановкой общественного транспорта или промышленных предприятий, — сказал автор инициативы президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

В Минпромторге отметили, что прорабатывают варианты сохранения работы объектов на случай ухудшения эпидемиологической обстановки

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