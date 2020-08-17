Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом

Президент сформирует новое правительство Фото: REUTERS

Правительство Белоруссии сложило полномочия. Такая процедура предусмотрена статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» после избрания президента.

14 августа ЦИК Белоруссии объявил официальные результаты голосования на выборах президента: Александр Лукашенко набирает 80 процентов голосов, Светлана Тихановская -10 процентов. На следующий день, 15 августа, Лукашенко подписал указ, в котором премьеру, министрам, председателям госкомитетов поручено "осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".

В этот же день Лукашенко присоединился к митингу сторонников на площади Независимости, во время выступления он заявил, что основной состав нового правительства Белоруссии "почти сформирован". Говорить, кто их прежних министров продолжит работу в новом правительстве, он не стал.