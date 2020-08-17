В России выявили 4 892 новых случая заражения коронавирусом

55 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за сутки выявили 4892 случая заражения коронавиурсом за сутки - такие данные 17 августа приводит оперштаб. Впервые с апреля суточный прирост зараженных был ниже 500 тысяч вчера 16 августа. Тенденция сохранилась.

За сутки в России полностью выздоровело 3 133 человека, а 55 пациентов с коронавирусом погибли от осложнений.

В Минздраве рассказали, что вакцинация врачей, которая начнется в ближайшее время, будет идти параллельно с третьим этапом исследований вакцины "Спутник V". Добровольцам введут препарат и отпустят по домам, в отличие от предыдущего этапа, этот - будет амбулаторным. Его цель - определить, как долго в организме сохраняются антитела к коронавирусу, поэтому проверку проведут неоднократно, но контрольных проверок будет две - через 21 день после первой прививки и через 21 после второй. Всего же испытания продлится около полугода.

Еще одна российская вакцины, ее разрабатывают в Центре "Вектор" вышла на второй этап исследований.