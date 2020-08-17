Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах

Лукашенко отметил, что не возможно заставить людей работать если они не хотят Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко прокомментировал обстановку на заводах Белоруссии, где рабочие устроили забастовку. Главе государства доложили, что, в целом, заводы работают, передает БЕЛТА.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», - сказал президент.

Напомним, что вслед за протестами на улицах страны рабочие заводов Белоруссии решили выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. 17 августа Александр Лукашенко лично посетил одно из «бастующих» предприятий, чтобы ответить на вопросы сотрудников.