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Биолог назвал правила безопасного сбора лесных ягод

Если игнорировать эти требования, то можно нанести вред здоровью
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Биолог назвал правила безопасного сбора лесных ягод

Биолог назвал правила безопасного сбора лесных ягод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агроном Михаил Воробьев объяснил, как безопасно для здоровья собрать лесные ягоды. Данное занятие не так безопасно, как может показаться.

Отправляясь в лес, стоит искать места подальше от цивилизации, чтобы пыль от дорог и котельных не достигала ягод. Но и заходить в самую глубь леса тоже не стоит.

Нужно помнить, что для вызревания ягодам нужен солнечный свет и искать их в глухих зарослях бессмысленная идея. Там точно не будет спелых плодов.

Особенно внимательно стоит собирать ягоды в местах, приближенных к Чернобыльской станции. Черные ягоды в этой местности могут выглядеть спелыми и аппетитными, но содержать в себе опасные вещества.

- Обычно темные ягоды, такие как голубика и черника активнее потребляют радионуклиды,— пояснил Пятому каналу эксперт

Не менее важно уметь отличать съедобные ягоды от ядовитых. Перед походов в лес стоит проконсультироваться с опытными участниками экспедиции или проверить данные в интернете.

- Сейчас созрели Волчья лыка, вороний глаз, плоды ландыша. Все они выглядят аппетитно, но содержат массу опасных веществ. Например, сердечных гликозидов, которые нарушают работу сердца и могут привести даже к смерти, — рассказал биолог.

Важно уметь различать ягоды и ни в коем случае не трогать голыми руками неизвестные плоды. Тем более, нельзя пробовать их на вкус.