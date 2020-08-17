Названы регионы, где россияне ведут самый нездоровый образ жизни
Фото: Олег УКЛАДОВ
Специалисты Роспотребнадзора проанализировали вредные привычки россиян и сделали вывод, как данные факторы влияют на здоровье жителей того или иного региона.
Прежде всего на показатели здоровья влияют несбалансированное питание, употребление алкоголя и табака, заключили в ведомстве. Сильнее всего по итогам 2019 года негативное от вредных привычек фиксировалось в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях.
Регионы, где жители чаще питаются неправильно:
Хакасия,
Удмуртия,
Камчатский край,
Приморский край,
Еврейская автономная область.
Регионы, где жители чаще выбирают правильное питание:
Республика Алтай,
Дагестан,
Ингушетия,
Калмыкия,
Северная Осетия,
Республика Тыва,
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия,
Чечня,
Чукотский автономный округ.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что на негативные привычки влияют этнокультуральные особенности региона.
- Очень важна роль воспитания. Например, в Ингушетии мальчишки стремятся заниматься спортом. А есть места, попадая в которые человек начинает пьянствовать, - пояснил Говорин NEWS.ru.