Названы регионы, где россияне ведут самый нездоровый образ жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали вредные привычки россиян и сделали вывод, как данные факторы влияют на здоровье жителей того или иного региона.

Прежде всего на показатели здоровья влияют несбалансированное питание, употребление алкоголя и табака, заключили в ведомстве. Сильнее всего по итогам 2019 года негативное от вредных привычек фиксировалось в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях.

Регионы, где жители чаще питаются неправильно:

Хакасия,

Удмуртия,

Камчатский край,

Приморский край,

Еврейская автономная область.

Регионы, где жители чаще выбирают правильное питание:

Республика Алтай,

Дагестан,

Ингушетия,

Калмыкия,

Северная Осетия,

Республика Тыва,

Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия,

Чечня,

Чукотский автономный округ.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что на негативные привычки влияют этнокультуральные особенности региона.

- Очень важна роль воспитания. Например, в Ингушетии мальчишки стремятся заниматься спортом. А есть места, попадая в которые человек начинает пьянствовать, - пояснил Говорин NEWS.ru.