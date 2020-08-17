Британия не признала выборы в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания не признала выборы в Белоруссии действительными. Об этом заявил глава МИД Великобритании в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что считает на выборах президента Белоруссии имела место фальсификация голосов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвана провести расследование «многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий».

Напомним, что после выборов 9 августа в Белоруссии начались акции протеста, которые превратились в столкновения на улицах страны. Противостояние между гражданскими и ОМОН привели к жертвам. Граждане требуют произвести пересчет голосов. Вслед за митингами заводы Белоруссии объявили забастовку. На встрече с работниками одного из них Александр Лукашенко заявил, что перевыборов не будет. Политик, по официальным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов, что позволило ему продлить свою службу на посту президента страны.