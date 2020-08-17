Захарова назвала лицемерием призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии и напомнила про "желтые жилеты"

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает лицемерием одобрение протестов в Белоруссии президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидер европейской страны написал в Twitter, что в ЕС должны поддержать мирно протестующих за свои права белорусов. Белоруссия бунтует уже больше недели, с 9 августа, когда прошли выборы президента. Оппозиция не признает результаты, объявленные ЦИК. Кандидат Светлана Тихановская собирается стать национальным лидером, а Александр Лукашенко против перевыборов.

Захарова упрекнула Макрона:

- Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? - написала она в Facebook.

Она справила, когда ЕС будет мобилизоваться на поддержку своих акций.

- Лицемерие как оно есть,- заключила Мария Захарова.