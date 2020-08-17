Пьяных водителей за провоз детей предложили лишать прав на пять лет

Наказание для пьяных водителей с пассажирами хотят ужесточить Фото: Влад КОМЯКОВ

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые на момент нарушение перевозили в автомобиле детей. Свое обращение он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

В своем письме общественник напомнил, что на сегодняшний день для водителей, управляющих машиной в нетрезвом состоянии, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Такое наказание касается и тех, кто передвигается на машине один, и для тех, кто везет пассажиров, в том числе детей.

«Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трех лет, а если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — цитирует обращение Курдесова RT.

Изменения общественник предлагает внести в статью КоАП о наказании водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозили других пассажиров, передает телеканал «360».