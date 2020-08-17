Россияне стали выбирать походы, вместо курортов

В этом году россияне предпочитают отправляться в походы, а не на курорты Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне стали чаще выбирать активный отдых. Спрос на палатки, рюкзаки и товары для рыбалки вырос по сравнению с прошлым годом.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», палатки стали скупать на 14% активнее в сравнении с прошлым годом. При этом средний чек на данный товар упал на 5 процентов – до 2,4 тыс. рублей.

Спрос на спальные мешки вырос в июле увеличился на 17%, а ценник на 6 процентов, до 2,1 тыс. рублей.

Походные рюкзаки приобретали на 13% чаще, в среднем за товар платили 2,1 тысячи рублей – это на 9% выше, чем годом ранее.

Складные столики для пикника в этом году обходятся на 15% дороже, чем в 2019-м. В среднем за них платят 2,4 тысячи рублей. Но даже рост цен не снижает спроса, он увеличился на 54 процента.

Учитывая непростую обстановку с распространением коронавируса, многие решили провести отпуск не на курортах, а в походах. Это подтверждает спрос на чемоданы: в июле их покупали на 44% реже, чем в 2019-м. В целом же отдают предпочтение моделям подешевле, средний чек упал на 26% до 2,5 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

Тем временем, первые отдохнувшие в Турции россияне рассказали телеканалу «360» о своих впечатлениях от путешествий. Они отмечают, что качество сервиса осталось на прежнем высоком уровне. А вот привычные шведские столы ушли в прошлое.