Интернет в Минске работает с перебоями: проблемы со связью начались после протестов

Протесты в Белоруссии начались после выборов Фото: REUTERS

В Минске Интернет 17 августа вновь работает с перебоями. Жители уверены, что проблемы со связью не случайные, они начались с 9 августа, когда люди вышли на акции протестов с связи с несогласием с результатами выборов. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил перебои с Интернетом влиянием из других стран и резко возросшей нагрузкой на сети.

Спецкор "Комсомольской правы" Александр Коц, находящийся в Минске, сообщает, что на оставаться на связи через Сеть, люди могут зачастую только при помощи VPN-сервисов.

В воскресенье 16 августа состоялся самый массовый митинг оппозиции на площади Независимости перед Домом правительства, где до этого собирались сторонники Лукашенко.

Президент 17 августа посетил завод МЗКТ, где заявил рабочим, что перевыборов в Белоруссии не будет - народ уже проголосовал.