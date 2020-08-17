В сирийском Идлибе турецкий боевой автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве

В Идлибе сработало самодельное взрывное устройство Фото: REUTERS

Во время совместного российско-турецкого патрулирования границы в сирийском Идлибе возле машины турецких военных сработал боеприпас. Автомобиль получил повреждения.

ЧП произошло в районе города Эриха на трассе М-4. Сработала самодельное взрывное устройство, военные не пострадали. Российские солдаты и автомобили не были задеты.

- На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения, - говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, которое поступило в "Интерфакс".

Как сообщало ранее агенство Sana, 16 августа в провинции Идлиб на мине подорвался мирный житель.

Российские и турецкие военные патрулируют границу с октября 2019 года после того, как президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум в Сочи.